Подмосковье 20 июня 2023, 09:55 Забег в честь юбилея Опытного завода № 31 прошел в Щелкове

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Забег в честь 70-летия Опытного завода № 31 прошел в Щелкове. Участники преодолели дистанцию в три километра 200 метров.

Завод открылся в 1953 году и начал работу с ремонтных мастерских для самолетов ПО-2. На предприятии активно развивали радиотехнику и в 1962 году начали производить радиолокационные системы. Сейчас здесь выпускают единственную в России аэродромную тормозную тележку АТТ-2. Благодаря ей можно изменять коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы.

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День рождение предприятия в таком спортивном формате отметили впервые.

«В этом году мы отпраздновали 70 лет заводу. Мы считаем, что это хороший срок для среднего предприятия в области. Поэтому решили сегодня провести спортивное мероприятие в честь этого праздника», — сказал генеральный директор Опытного завода № 31 Игорь Провкин.

Предложенную дистанцию преодолели все без исключения. В ходе соревнований выявили призеров забега. Остальные сотрудники были награждены почетными медалями за участие.

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