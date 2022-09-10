Забег в честь Дня города провели в Реутове | 360°

Подмосковье 10 сентября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber Забег в честь Дня города провели в Реутове

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В преддверии Дня города более 350 спортсменов Реутова приняли участие в традиционном праздничном забеге. 10 сентября 2022 года город отмечает свое 82-летие.

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Cпортсмены разных возрастов приняли участие в традиционном забеге в Реутове, открывшем торжества, посвященные Дню города.

«Старт традиционному утреннему забегу в Реутове дали глава городского округа Станислав Каторов и депутат Госдумы ФС РФ Вячеслав Фомичев. Всего в соревнованиях приняли участие более 150 детей и порядка 200 представителей старшей возрастной группы», — сказано в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

Праздничные соревнования, конкурсы, выставки, викторины, детские интерактивные программы и массовые гулянья пройдут во всех парках Реутова. Не останутся в стороне от праздника досуговые учреждения, библиотеки, музей и учреждения дополнительного образования сферы культуры, образования и спорта.

Работы своих учеников продемонстрирует детский технопарк «Изобретариум». Музейно-выставочный центр проведет для жителей и гостей города экскурсии, а воспитанники творческих студий города выступят на сценических площадках в парках.

На празднике ожидаются выступления артистов: Леши Свика, участника шоу «Голос» Александра Еловских, певицы Дианы Мирошниковой (Дэи), группы барабанщиков Vasiliev Groove, Chris Yank, группы «Русален», Алексея Дотолева и других.

На официальном сайте администрации Реутова можно найти подробную информацию о праздничной программе.

Городской округ Реутов прилегает к восточной границе Москвы. С севера он граничит с шоссе Энтузиастов, с востока — с Балашихой, с юга — с московским районом Новокосино (разделены Носовихинским шоссе), с запада — с районами Новогиреево и Ивановское. Около 110 тысяч человек на данный момент проживают в Реутове, их средний возраст составил 40 лет.

Градообразующим предприятием является АО «ВПК „НПО машиностроения“», созданное академиком В. Н. Челомеем в 1955 году на базе Реутовского механического завода. Указом президента России № 1530 от 29.12.2003 Реутову присвоен статус «Наукоград Российской Федерации».

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