Подмосковье 29 мая 2023, 02:30 Забег с препятствиями «Стальная птица» прошел в Луховицах Unsplash

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Забег с препятствиями «Стальная птица» состоялся в Луховицах. В соревнованиях боролись за победу 22 команды, мероприятие посвятили 70-летию авиационного завода «Миг».

Участники забега проходили сквозь сооружения из покрышек, лазали по канатам, преодолевали грязевые ямы и тягали большие колеса. В среднем команды тратили на прохождение пятикилометровой трассы около 30 минут.

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«Я уверен, что тут серьёзная такая борьба будет, потому что порядка 5 команд — настоящие профессионалы, которые имеют за плечами большой опыт, то есть это добавит зрелищности», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Семья Станислава Орлова проходила препятствий вместе с домашним питомцем, спаниелем по кличке Честер. Впервые пес поучаствовал в соревнованиях два года назад и с тех пор уверенно достигает целей.

«Это наш ещё один член команды, который обожает бегать, прыгать и лезть в грязь своими ушами и просто бежать рядом со своим хозяином <…> Он мотиватор! Он бежит, и мы за ним», — поделился хозяин собаки.

Все участники забега получили на финише памятные медали, победителям вручили кубки, грамоты и подарки. Организаторы уверены, что «Стальная птица» станет традиционным спортивным мероприятием в Луховицах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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