Подмосковье 30 мая 2023, 14:24 Забег по пересеченной местности с посещением сыроварни пройдет в Истре 16 июля Министерство культуры и туризма МО

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На территории сыроварни в Истре 16 июля пройдет «Сырный трейл». Спортсменам предложат дистанции пять, 10 и 20 километров по пересеченной местности. Юные бегуны смогут преодолеть 500 метров и один километр, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Маршрут проложат не только по лесам и полям, но и через коровник. Организаторы гарантируют безопасность людей и животных.

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В день забега на территории сыроварни будет работать ресторан. Гости мероприятия смогут посетить контактный зоопарк с коровами, козами, овцами, кроликам, осликом и другими животными и птицами. Также для зрителей организуют спортивные активности.

Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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