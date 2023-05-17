Подмосковье 17 мая 2023, 10:46 Забег по историческим улицам Зарайска пройдет 20 мая Фото: Юлия Давыдова

Читать 360tv в

Экстремальный забег Zaraysk Bison Race в пятый раз проведут в Подмосковье. В этом году на мероприятии решили организовать сбор одежды и инвентаря для спортшкол Донбасса.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что забег состоится 20 мая и стартует он у Зарайского кремля. Участникам предложат несколько дистанций разной сложности и один новый трейловый маршрут.

Реклама

«В этом году забег не только экстремальный и исторический, но и благотворительный. Будут работать специальные пункты по сбору одежды и инвентаря. Все вещи передадим в спортивные школы Донбасса», — подчеркнул один из организаторов проекта Дмитрий Аверьянов.

Для участников забега подготовили развлекательную программу, мастер-классы, квесты, концерт. Желающие смогут посетить лекции о здоровом питании и встретиться с известными спортсменами.

Zaraysk Bison Race нравится любителям спорта за адреналин и красивые виды маршрутов. На дистанции попадаются водоемы, участки с грязью и другие разнообразные препятствия, которые приходится преодолевать. За несколько лет в забеге приняли участие более 4,5 тысячи человек из 17 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».