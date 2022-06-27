Забег невест провели в Серпухове

День молодежи в Серпухове отметили в парке имени Степанова.

Шестнадцать красавиц в белоснежных свадебных платьях решились поучаствовать в Забеге невест. Участие в забеге принимали не только невесты, но и те девушки, которые в браке уже много лет.

«Замуж я вышла 14 лет назад, у меня трое маленьких детей. Но мы решили поучаствовать в забеге невест, потому что мы вытащили свадебное платье из шкафа, в него удачно влезли и на радостях решили отметить День молодежи вместе с нашими серпуховичами», — рассказала участница забега Юлия Николенко.

Кроме необычного забега в рамках праздника прошли танцевальные флешмобы и концерты.

Молодым активистам округа вручили благодарственные грамоты и подарки.

Молодые супруги Артур и Анастасия сыграли свадьбу всего два месяца назад. В День молодежи они приняли участие во флешмобе и получили грамоту.

«Молодость — это не только возраст. Это состояние души и многие молоды до пенсии. Поэтому хочу всем пожелать счастья, успехов, будьте молодыми!», — обратился к гостям и участникам праздника исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Малкин.

Для тех, кто любит танцевать, в парке Степанова также устроили мастер-классы от опытных педагогов и хореографов. Не забыли в День молодежи и о любителях экстремальных видов спорта. Для них организовали соревнования по скейтборду и роллер-спорту.