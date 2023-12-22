Подмосковье 22 декабря 2023, 16:54 Забег на 2024 метра пройдет в Мытищах 1 января Unsplash

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«Забег обещаний» пройдет в Мытищах 1 января. В честь нового года спортсмены пробегут 2024 метра.

Забег стартует в парке Мира 1 января в 12:00. Перед стартом спортсмены напишут нагрудном номере свои желания на 2024 год. Стать участником может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться.

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Гонку организуют беговые сообщества I love running и «5Верст». Она проводится при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи.

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