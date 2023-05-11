Подмосковье 11 мая 2023, 09:09 Забег ко Дню Победы прошел в парке Малевича в Одинцове

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Спортсмены из Одинцова отпраздновали День Победы и почтили память героев традиционным забегом в парке Малевича. Участие в соревнованиях приняли 300 человек.

Организаторы «Забега Победы» подготовили комфортный маршрут как для новичков, так и для профи. По живописным тропам, в спокойном темпе, без крутых подъемов и спусков участники пробежали пять километров, а уверенные в себе бегуны — 10.

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Для детей дистанции были длинной два километра и полкилометра. Самых маленьких спортсменов на маршруте поддерживали родители.

«У нас регистрация на этот забег и прошлый закрылась очень быстро. Мы ее открываем и через два дня закрываем. <…> В этом году тоже зарегистрировалось 300 участников», — рассказал организатор «Забега Победы» Андрей Прохоров.

Всех участников забега наградили медалями, а юных спортсменов на финише ждал приятный сюрприз — мороженое.

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