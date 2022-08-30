Забег к юбилею запуска первого спутника в космос пройдет в Звездном Городке

Регистрация на «Гагаринский забег» началась в Подмосковье. Мероприятие пройдет в Звездном Городке 24 сентября. Это старейший легкоатлетический старт в регионе, рассказали в Минспорта области.

Забеги в Звездном Городке проводят уже не один десяток лет. Участники смогут не только посостязаться в скорости и выносливости, но и посетить закрытый город, где живут космонавты. В этом году мероприятие приурочили к 65-летию запуска в космос первого искусственного спутника. Это произошло 4 октября 1957 года.

Участники смогут выбрать одну из пяти дистанций. Это 300 метров, километр, пять километров и 10 километров, а также полумарафонский 21,1 километра. Каждый спортсмен получит пакет с индивидуальным чипом хронометража и медаль. Также для них подготовят развлекательную программу с концертами и фан-зоной, а гости смогут посетить Центр подготовки космонавтов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посоветовал учителям с пониманием относиться к увлечениям детей и отметил важность таланта.