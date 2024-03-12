Подмосковье 12 марта 2024, 13:04 Забег к 90-летию Юрия Гагарина пройдет в Звездном Городке 21 апреля Медиасток.рф

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Спортсменов и любителей приглашают на «Гагаринский забег», который пройдет в Звездном Городке 21 апреля. Мероприятие приурочат к 90-летию космонавта. Прием заявок на участие в забеге откроется 15 марта на сайте.

Организаторы отмечают, что участие в спортивном соревновании — это отличная возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Маршрут для любителей бега в этом году будет пролегать в центральной части Звездного Городка.

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На выбор спортсменам предложат пять дистанций: 300 метров, один, пять, десять и 21,1 километр. Каждый бегун получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.

Для гостей и участников подготовят праздничную фан-зону и концертную программу. Кроме того, все желающие смогут посетить музей Центра подготовки космонавтов.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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