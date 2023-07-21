21 июля 2023, 14:44
Забег «Яблочный трейл» пройдет в лесопарке Лобни 12 августа
Жителей Лобни пригласили принять участие в забеге «Яблочный трейл». Соревнования пройдут в лесопарке 12 августа.
Участниками «Яблочного трейла» могут стать спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Будет несколько дистанций — три километра без учета времени, шесть с половиной километров, 11 и 22 километра. Также будут детские забеги на дистанции от 600 метров до шести с половиной километров.
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«В этом году парк в Лобне преобразился, появились красивые вымощенные тропинки. Однако дистанция вовсе не покажется легкой прогулкой, потому что дальние отрезки также будут проходить в лесу с большим количеством поворотов и корнями. Не зря его еще называют трейлом тысячи корней», — сообщили организаторы забега «Яблочный трейл».
На финише все спортсмены в качестве угощения получат яблоки и медали. Самых активных ждут фруктовые корзины и подарки от спонсоров.
Зарегистрироваться для участия в «Яблочном трейле» можно по ссылке.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал программу по созданию парков самой востребованной в регионе.
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