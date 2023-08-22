Подмосковье 22 августа 2023, 09:04 Забег и спортивные мастер-классы прошли в Центральном парке Лобни пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Спортивный праздник «ФизкультПарк» прошел в Лобне. Гости смогли увидеть выступления каратистов и дзюдоистов, поучаствовать в ежегодном забеге и фестивале красок холи.

Мероприятие собрало в Центральном парке культуры и отдыха самых активных жителей Лобни. Юные спортсмены из школы карате «Тацудзын» и городской школы дзюдо представили показательные выступления. После гости праздника могли поучаствовать в мастер-классах, забеге по парку и фестивале красок холи.

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Напомним, парк культуры и отдыха в Лобне в этом году ждет масштабная реконструкция.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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