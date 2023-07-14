Подмосковье 14 июля 2023, 12:01 Забег и соревнования по воркауту пройдут в Серпухове 29 июля Unsplash

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Жители Серпухова примут участие в забеге и соревнованиях по воркауту 29 июля. Организацию состязаний «Бокс забег» обсудили с министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым.

Развитие массового спорта и модернизация инфраструктуры стали главными темами совещания в администрации Серпухова.

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«В августе планируем провести первый пробный чемпионат города Серпухова по боксу, борьбе и другим видам спорта. Он объединит три города — Протвино, Пущино и Серпухов, — рассказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Он добавил, что готов помочь спортивным учреждениям в покупке инвентаря и ремонте помещений.

«Здорово, что сейчас Серпухов благодаря Умару Назаровичу становится беговой столицей — 29 июля будет областной забег. Есть идея сделать еще ряд муниципальных соревнований. Передовиком здесь будет тоже Серпухов», — поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Также на совещании обсудили долгосрочное развитие спорта в округе.

«Многое нужно еще сделать, и мы предлагаем всем сообща включиться в эту совместную работу», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Он сказал, что отличной тренировочной базой для жителей любого возраста станет стадион «Спартак». Вскоре его откроют после реконструкции.

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