Подмосковье 11 сентября 2023, 19:04 Забег «Арбузный кросс» прошел в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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В Одинцове состоялся забег «Арбузный кросс». На старт вышли более тысячи участников, свои силы показали опытные атлеты и начинающие спортсмены.

«Это традиция, без которой невозможно представить себе Одинцово. Каждый год сотни сильных, красивых, целеустремленных людей собираются здесь, в нашем замечательном парке имени Ларисы Лазутиной, для того чтобы бросить вызов — прежде всего, себе. Очень здорово, что таких людей с каждым годом становится все больше. Сегодня здесь собрались спортсмены всех возрастов», — отметил глава округа Андрей Иванов.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Для юных участников забега организаторы подготовили трассу длиной 600 метров, а продвинутым бегунам предложили выбрать дистанцию в 2, 3,5 и 4,5 километра. Особенность «Арбузного кросса» заключается в том, что на финише всех участников не только награждают медалями, но и угощают сладкими плодами, а победителю достается самый большой арбуз.

Забег «Арбузный кросс» проводят в Одинцове с 1971 года, в этом году состоялось 52-е по счету мероприятие. По традиции кросс проводили для проверки физической формы перед стартом нового спортивного сезона.

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