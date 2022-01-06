Жителям Подмосковья вернули почти 97 млн рублей переплат за ЖКХ в 2021 году

Жители Подмосковья в 2021 году вернули почти 97 миллионов рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Сотрудники надзорного ведомства совершили около 1010 проверок, выдав 485 предписаний в 37 муниципалитетах.

Наиболее крупные ошибки были совершены в счетах на отопление, только по этой статье было возвращено больше 49 миллионов рублей. Самые крупные возвраты прошли в Химках (10,3 миллиона рублей), Наро-Фоминске (9,6 миллиона) и Красногорске (9,1миллиона).

Второй статьей по сумме возвратов стала услуга по обеспечению горячим водоснабжением: 19 муниципальных образований вернули порядка 24,5 миллиона рублей. На третьем месте оказались переплаты за вывоз твердых коммунальных отходов с суммой возврата 12,8 миллиона рублей.

«Никто не застрахован от ошибок в расчетах, но у нас есть инструменты, с помощью которых эти ошибки можно устранить. Доказательство тому 97 миллионов рублей переплат, которые вернулись в прошедшем году жителям Подмосковья. И если вы обнаружили в своих платежках какое-то несоответствие, можете обращаться в управляющую компанию. УК обязана сверить начисления по первому требованию собственников», — заявила главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.