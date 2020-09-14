За сутки в Подмосковье вылечили 155 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за последние сутки вылечились от COVID-19 155 пациентов. За время пандемии всего в регионе выздоровели 53 554 человека. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В больницах Подмосковья лечат не только жителей области, но и пациентов из других регионов и из Москвы.

С начала пандемии в регионе выявили 70 507 случаев COVID-19. Часть заразившихся перенесли болезнь в легкой форме и поэтому проходили лечение дома под наблюдением врачей.

Умерли от COVID-19 в Подмосковье 1249 человек.

Всю информацию о вирусе, медицинской помощи, симптомах и правилах профилактики можно узнать по номеру горячей линии: 8 (800) 550-50-30 и на тематическом сайте.