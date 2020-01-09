За расходы на вывоз мусора можно получить компенсацию. 1,7 млн жителей Подмосковья уже сделали это

Ежемесячную компенсацию расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Подмосковье получили свыше 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров. Всего в области компенсацию получают около 1,7 миллиона жителей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Беззаявительно компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере», — отметила Фаевская.

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется льготным категориям граждан Московской области, пенсионерам и предпенсионерам.

Дополнительно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами установлена в следующих размерах:

1) неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет — в размере 30%

2) пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше — в размере 50%

3) пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше — в размере 100%

Ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с ТКО предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилья 42 квадратных метра на одиноко проживающих граждан, 21 квадратный метр — на каждого члена семьи, состоящей их двух человек, 18 квадратных метров — на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение со всеми необходимыми документами.