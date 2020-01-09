    09 января 2020, 09:34

    За расходы на вывоз мусора можно получить компенсацию. 1,7 млн жителей Подмосковья уже сделали это

    Ксения Чернухина, Ольга Крылова

    Ежемесячную компенсацию расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Подмосковье получили свыше 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров. Всего в области компенсацию получают около 1,7 миллиона жителей. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    За расходы на вывоз мусора можно получить компенсацию. 1,7 млн жителей Подмосковья уже сделали это

    «Беззаявительно компенсацию получили более 522 тысяч пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере», — отметила Фаевская.

    Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется льготным категориям граждан Московской области, пенсионерам и предпенсионерам.

    Дополнительно по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами установлена в следующих размерах:

    1) неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет — в размере 30%

    2) пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше — в размере 50%

    3) пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше — в размере 100%

    Ежемесячная денежная компенсация расходов за обращение с ТКО предоставляется в пределах стандарта нормативной площади жилья 42 квадратных метра на одиноко проживающих граждан, 21 квадратный метр — на каждого члена семьи, состоящей их двух человек, 18 квадратных метров — на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

    Компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в котором поступило обращение со всеми необходимыми документами.