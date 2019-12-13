  • Усатые и хвостатые путешествуют бесплатно. За провоз животных по МЦД не придется платить

    13 декабря 2019, 22:46

    Елена Глущенкова, Мария Филиппова

    МЦД позаботились о хозяевах четвероногих и пернатых. За провоз домашних питомцев на территории центральных диаметров теперь не нужно платить. Но важно соблюдать правила перевозки животных.
    Усатые и хвостатые путешествуют бесплатно. За провоз животных по МЦД не придется платить

    Кира часто путешествует с собаками. И то, что теперь эти путешествия станут менее затратными, обрадовало, признается девушка.

    «Раньше, когда мы ездили на выставки, на разные соревнования в электричках приходилось покупать на собачек билеты отдельные», — сказала Кира Зверева, пассажир МЦД.

    Усатые и хвостатые путешествуют бесплатно. За провоз животных по МЦД не придется платить | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    За животных нужно было платить четверть от стоимости, так сказать, «человеческого» билета. Но больше никаких дополнительных трат не потребуется. Главное — помнить правила перевозки питомцев. Первое: одно животное — один хозяин. Поэтому Кира в пути с другом Женей.

    Усатые и хвостатые путешествуют бесплатно. За провоз животных по МЦД не придется платить | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Станцию МЦД-1 Новодачная в Долгопрудном благоустраивают. Первый этап завершится в этом году

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    В электричках собак крупных пород нужно провозить в тамбуре, но в «Иволге», где тамбуров нет, для животных отведено место для велосипедов и крупного багажа.

    При этом, собака обязательно должна быть в наморднике и в сопровождении хозяина. Ездить вместе с остальными пассажирами из крупных собак может только поводырь. С маленькими проще — им можно и в основном салоне. Не стоит забывать, что переноска — важное условие провоза миниатюрного питомца, будь то кошка или собака.