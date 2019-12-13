Усатые и хвостатые путешествуют бесплатно. За провоз животных по МЦД не придется платить

МЦД позаботились о хозяевах четвероногих и пернатых. За провоз домашних питомцев на территории центральных диаметров теперь не нужно платить. Но важно соблюдать правила перевозки животных.

Кира часто путешествует с собаками. И то, что теперь эти путешествия станут менее затратными, обрадовало, признается девушка.

«Раньше, когда мы ездили на выставки, на разные соревнования в электричках приходилось покупать на собачек билеты отдельные», — сказала Кира Зверева, пассажир МЦД.

Источник фото: телеканал «360»

За животных нужно было платить четверть от стоимости, так сказать, «человеческого» билета. Но больше никаких дополнительных трат не потребуется. Главное — помнить правила перевозки питомцев. Первое: одно животное — один хозяин. Поэтому Кира в пути с другом Женей.

Источник фото: телеканал «360»

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В электричках собак крупных пород нужно провозить в тамбуре, но в «Иволге», где тамбуров нет, для животных отведено место для велосипедов и крупного багажа.

При этом, собака обязательно должна быть в наморднике и в сопровождении хозяина. Ездить вместе с остальными пассажирами из крупных собак может только поводырь. С маленькими проще — им можно и в основном салоне. Не стоит забывать, что переноска — важное условие провоза миниатюрного питомца, будь то кошка или собака.