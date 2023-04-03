Подмосковье 03 апреля 2023, 11:17 Еще 9 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье с начала года Мособлархитектура

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Мособлархитектура выдала девять тысяч градостроительных планов с начала года. Это на тысячу больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, свыше 3,2 тысячи документов – под объекты нежилого назначения, которые обеспечат регион новыми рабочими местами.

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Больше всего ГПЗУ с начала года выдали в Дмитрове, Раменском и Одинцове.

«Отмечается положительная динамика, которая свидетельствует о сохраняющейся инвестиционной активности в регионе. Самые популярные направления развития нежилых территорий на сегодня — это склады, объекты торговли и услуг, а также производственная деятельность», - сказал он.

Министр добавил, что 5,6 тысячи градпланов в этом году выдали под индивидуальное строительство.

Градостроительный план необходим для освоения территории. Без него нельзя разработать проект и получить разрешение на строительство. Он определяет параметры развития территории. Получить его можно через «Госуслуги» за 14 рабочих дней.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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