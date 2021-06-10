За неравнодушие и мужество. Спасателей, ученых и врачей наградили в Подмосковье ко Дню России
Путь каждого человека соткан из множества различных событий, многие из которых становятся по-настоящему судьбоносными. А за плечами некоторых жителей стоят истории их героизма и мужества. Таких людей накануне Дня России наградил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодарности получили спасатели, ученые, врачи и не только.
Губернатор Московской области поздравил их с наступающим праздником, который, по его словам, имеет особый смысл для каждого жителя страны.
«Каждого из нас связывает с Россией — нашей родиной — что-то свое, родное и близкое. Дорогие и любимые люди, добрые события в жизни, воспоминания о местах, где мы родились и выросли, где совершаются открытия, которые вдохновляют. И, конечно, все мы связываем с нашей страной мечты о будущем», — начал Воробьев.
На церемонию награждения пригласили людей самых разных профессий. Они совершили по-настоящему важные поступки.
«День России — про то, что всех нас объединяет. Традиционно в преддверии праздника вручаем награды тем, кто своим трудом делает наше Подмосковье, нашу страну лучше и сильнее. Тем, кто проявил характер и добился важного результата», — сказал губернатор.
Особое внимание получили врачи. В условиях пандемии на них легла колоссальная нагрузка. Они подолгу не видели близких и практически жили на работе.
У каждого времени всегда свои вызовы. С чем пришлось столкнуться нам — все знают. Это пандемия. Ковид и сейчас не оставляет нас в покое. Наши медики, врачи, медсестры сотни часов проводили в красных зонах. Они лечили тяжелобольных во время пиковой нагрузки на больницы, выхаживали сложных пациентов
Врачам губернатор передал ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Вместе с тем он выразил большую благодарность спасателям, рисковавшим своими жизнями.
«Отдельно хочу отметить людей, которые совершили настоящие мужские поступки. Рискуя жизнью, они спасли детей. Пожарные Азад Агакишиев, Сергей Шалаев вынесли детей из-под завалов во время взрыва в Химках», — отметил глава региона.
А 15-летний Тимур Чибиляев не испугался пойти на тонкий лед и вытащил из ледяной воды ребенка. Андрей Воробьев вручил награды каждому из героев.
Неравнодушие и мужество достойны самого большого уважения
Орденом Александра Невского губернатор отметил академика Станислава Вомперского.
«Он посвятил жизнь большой и важной задаче — сохранению лесов для Подмосковья, где почти половина территории — это леса. Ваша работа имеет особый смысл», — поблагодарил его Воробьев.
«Будущее — наши мальчишки и девчонки»
По словам губернатора, в День России принято говорить и о будущем страны.
«Оно не абстрактное и далекое — оно уже здесь. Это все наши мальчишки и девчонки, которые сегодня получают паспорта гражданина нашей страны. Я желаю всем вам найти свой путь, реализовать себя и воплотить самые смелые мечты. При этом всегда учиться у лучших», — сказал Воробьев.
Он отметил, что в Подмосковье есть на кого равняться. Многие из таких людей присутствовали на награждении.