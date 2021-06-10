За неравнодушие и мужество. Спасателей, ученых и врачей наградили в Подмосковье ко Дню России

Путь каждого человека соткан из множества различных событий, многие из которых становятся по-настоящему судьбоносными. А за плечами некоторых жителей стоят истории их героизма и мужества. Таких людей накануне Дня России наградил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодарности получили спасатели, ученые, врачи и не только.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Московской области поздравил их с наступающим праздником, который, по его словам, имеет особый смысл для каждого жителя страны.

«Каждого из нас связывает с Россией — нашей родиной — что-то свое, родное и близкое. Дорогие и любимые люди, добрые события в жизни, воспоминания о местах, где мы родились и выросли, где совершаются открытия, которые вдохновляют. И, конечно, все мы связываем с нашей страной мечты о будущем», — начал Воробьев.

На церемонию награждения пригласили людей самых разных профессий. Они совершили по-настоящему важные поступки.

Источник фото: телеканал «360»

«День России — про то, что всех нас объединяет. Традиционно в преддверии праздника вручаем награды тем, кто своим трудом делает наше Подмосковье, нашу страну лучше и сильнее. Тем, кто проявил характер и добился важного результата», — сказал губернатор.

Особое внимание получили врачи. В условиях пандемии на них легла колоссальная нагрузка. Они подолгу не видели близких и практически жили на работе.

У каждого времени всегда свои вызовы. С чем пришлось столкнуться нам — все знают. Это пандемия. Ковид и сейчас не оставляет нас в покое. Наши медики, врачи, медсестры сотни часов проводили в красных зонах. Они лечили тяжелобольных во время пиковой нагрузки на больницы, выхаживали сложных пациентов Андрей Воробьев.

Врачам губернатор передал ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Вместе с тем он выразил большую благодарность спасателям, рисковавшим своими жизнями.

Источник фото: телеканал «360»

«Отдельно хочу отметить людей, которые совершили настоящие мужские поступки. Рискуя жизнью, они спасли детей. Пожарные Азад Агакишиев, Сергей Шалаев вынесли детей из-под завалов во время взрыва в Химках», — отметил глава региона.

А 15-летний Тимур Чибиляев не испугался пойти на тонкий лед и вытащил из ледяной воды ребенка. Андрей Воробьев вручил награды каждому из героев.

Неравнодушие и мужество достойны самого большого уважения Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Орденом Александра Невского губернатор отметил академика Станислава Вомперского.

«Он посвятил жизнь большой и важной задаче — сохранению лесов для Подмосковья, где почти половина территории — это леса. Ваша работа имеет особый смысл», — поблагодарил его Воробьев.

«Будущее — наши мальчишки и девчонки»

По словам губернатора, в День России принято говорить и о будущем страны.

«Оно не абстрактное и далекое — оно уже здесь. Это все наши мальчишки и девчонки, которые сегодня получают паспорта гражданина нашей страны. Я желаю всем вам найти свой путь, реализовать себя и воплотить самые смелые мечты. При этом всегда учиться у лучших», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье есть на кого равняться. Многие из таких людей присутствовали на награждении.