Подмосковье 21 апреля 2023, 14:55 За неделю подмосковные лесопожарные формирования ликвидировали 35 пожаров Комитет лесного хозяйства МО

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За неделю в Подмосковье потушили 35 лесных пожаров на общей площади 62,38 гектара. Из них 14 ликвидировали на минувших выходных.

Как рассказали в Комлесхозе, пожарные потушили возгорания в Виноградовском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском и других лесничествах.

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«За прошедшую неделю — с 14 по 20 апреля — на территории земель лесного фонда ликвидировано 35 пожаров на общей площади 62,38 гектара. Причем в выходные дни потушены 14 из них на площади 32,46 гектара», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Жителям напомнили, что при обнаружении огня необходимо позвонить по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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