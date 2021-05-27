За нарушение правил выгула домашних животных в Подмосковье станут штрафовать

Нарушителей правил выгула домашних животных в Подмосковье начнут штрафовать. Поправки в Кодекс административных правонарушений внесли депутаты Московской областной думы.

Действующие правила обязывают владельца убирать за своим питомцем в общественных местах, выгуливать собаку можно только на специальных площадках, которые определят органы местного самоуправления.

На животное нужно надевать поводок и намордник при выходе во двор, на спортивную площадку или на территорию около образовательных учреждений и больниц. На щенков до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров можно не надевать.

Также владельцам запретили оставлять своих питомцев без присмотра в общественных местах.

В первый раз нарушителей предупредят. Но после придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей за неубранные отходы жизнедеятельности питомца, от 1000 до 2000 рублей — за отсутствие поводка и намордника. Такую же сумму взыщут за появление собаки на территории детской площадки или причинение ущерба чужому имуществу.

Самые крупные штрафы предусмотрены за нападение собаки на других домашних животных и человека. Заплатить придется от 4000 до 5000 рублей. Это без учета компенсации ущерба.

Сегодня правила содержания домашних животных регулируются федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Там есть список пород, которым запрещено появляться на улице без намордника и поводка. Но включили туда не всех. В реестре нет добермана и среднеазиатской овчарки.

Старший помощник прокурора Московской области Александра Русина отметила, за последние 1,5 года в ведомство поступило более 2,5 тысячи сообщений о нападении домашних собак на людей. Владельцы животных выгуливали питомцев без поводков и намордников. Новые правила должны решить этот вопрос.

Председатель комитета Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян напомнил, что в Подмосковье уже вводили штрафы за нарушение правил выгула собак. Но после принятия федерального закона статью исключили.

«Чтобы устранить пробел, мы внесли изменения в КоАП и ввели штрафы. Контролировать соблюдение закона, в том числе правила выгула домашних животных, будут региональный Минсельхоз и подведомственные ему организации», — отметил он.

Изменения вступят в силу через десять дней после официального опубликования поправок.