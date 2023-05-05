Подмосковье 05 мая 2023, 11:46 За месяц подготовки к отопительному периоду 2023–2024 года в Подмосковье проверено девять километров тепловых сетей МОС АВС

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Сотрудники аварийной службы Подмосковья начали проведение испытаний теплосетей в рамках подготовки к будущему осенне-зимнему сезону. Они стартовали 4 апреля.

Как сообщили в МинЖКХ Подмосковья, проверки уже провели в Дзержинском, Котельниках и Химках.

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«Проверено более девяти погонных километров тепловых сетей, утечек не обнаружено. Для этого специалисты МОС АВС выполнили семь выездов в муниципалитеты. Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

В прошлом году в рамках подготовки к отопительному сезону проверили 9,6 тысячи километров сетей 60 округах Подмосковья. Было выявлено 210 утечек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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