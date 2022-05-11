Продовольственная безопасность — одно из семи главных направлений плана новой экономики Подмосковья. По этому направлению работа ведется в тесном взаимодействии с Минсельхозом региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь мы очень тесно работаем с Минсельхозом. Вы знаете, что начата работа большого проекта в Сергиевом Посаде, которая предполагает строительство центра по производству инкубационного яйца. За год мы должны построить и обеспечить себя необходимым, очень важным компонентом в птицеводстве», — сказал глава Подмосковья на заседании с областным правительством.

Отдельное внимание он обратил на продукты из «борщевого набора». Для поддержания выращивания и хранения овощей в регионе будет реализовано девять дополнительных проектов.

«Цены, особенно весной, на свеклу, морковь, капусту, картофель растут. И наша задача — все-таки сделать так, чтобы урожай осенний можно было сохранить до конца сезона. Для этого существует федеральная программа. Смысл ее в строительстве современных овощехранилищ», — пояснил губернатор.

По данным главы Московской области, для строительства 16 хранилищ на 156 тысяч тонн уже есть проекты — девять предприятий. «Это даст прирост в 30% к существующему объему — очень заметное увеличение», — пояснил он.