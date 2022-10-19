«За этих ребят не стыдно». Депутат рассказал о настрое мобилизованных добровольцев из Подмосковья | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 04:30 «За этих ребят не стыдно». Депутат рассказал о настрое мобилизованных добровольцев из Подмосковья Депутат Госдумы Александр Коган: добровольцы из Подмосковья точно знают, что их ждет РИА «Новости»

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В Московской области досрочно завершились мобилизационные мероприятия. Об этом накануне объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Депутат Госдумы Александр Коган рассказал, что добровольцев среди призывников было около 25% — они показали мощный настрой и желание защищать Родину.

«В первую волну, к сожалению, лично [с мобилизованными] мне не пришлось встречаться. Но вот во второй волне, с которой я встречался, ребят, которые сами пришли за повесткой, было порядка 20-30%. Именно тех ребят, которые, как только узнали о мобилизации, сами пришли за повесткой», — рассказал Коган.

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Он поделился, что на встречах с мобилизованными специально просил задавать любые вопросы. Они были в основном военного характера и по довольствию. По словам депутата, многих волновал вопрос об ипотеке. Коган уверил, что все проблемы быстро решались.

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Политик отметил, что одно из ярких впечатлений от общения с мобилизованными — это их настрой.

«Я могу сказать, что те ребята, с которыми я общался, очень, как у военных принято говорить, духовитые. У них очень мощный настрой на результат. <…> Они точно понимают, куда они идут и что они будут делать», — подчеркнул Коган.

Он добавил, что общался с мужчиной, который один воспитывает ребенка после гибели жены. Все сослуживцы интересовались, зачем он пошел добровольцем, а не остался с ребенком. Он отметил, что ребенка оставил младшему брату, а сам решил встать плечом к плечу со всеми своими товарищами, которые тоже направились в зону СВО.

«И таких примеров в разговоре было много, поэтому я могу вам сказать точно, что за этих ребят не стыдно. Они точно понимают, куда они идут и что они будут делать», — заключил Коган.

О завершении частичной мобилизации в Московской области накануне заявил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что в регионе функционировало 30 военкоматов, в работу вовлекли каждый муниципалитет Подмосковья.