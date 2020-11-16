За две недели благодаря фотоловушкам поймали 45 нелегальных грузовиков с мусором в Подмосковье

Благодаря фотоловушкам в Московской области удалось обнаружить 45 машин с мусором, который собирались вывезти на нелегальные свалки. Установить фотофиксаторы ранее поручил Андрей Воробьев.

«На этой неделе мы продолжили работу по борьбе с незаконными свалками и привлечению к ответственности лиц, виновных в их появлении. Работа осуществляется как при помощи технических средств (62 фотоловушки, которые нами были установлены), так и благодаря рейдам. Всего за неделю провели 324 таких рейда», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Роман Каратаев.

Изъятые во время рейдов машины отправили на штрафстоянки. Всего для таких автомобилей подготовлено 500 мест на 35 парковках области. Пока задействованы не все фотоловушки в возможных местах сброса мусора, установка все еще идет.

Поставить фотоловушки для пресечения незаконного сбрасывания мусора поручил на одном из недавних совещаний Андрей Воробьев. В первые же дни работы фотофиксаторов было обнаружено шесть нарушителей.