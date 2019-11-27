Клены, липы и спортплощадки. За два года Центральный парк Реутова преобразится

Жители Реутова предложили свои идеи развития Центрального парка города на встрече с архитекторами, урбанистами, представителями администрации и градостроителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Собравшиеся ознакомились с предварительным проектом организации территории парка. После этого реутовчане высказали свое мнение о возможных нововведениях. Все идеи горожан будут проанализированы и учтены архитектурным бюро при подготовке концепции развития городского места отдыха. Обновление парка запланировано на следующие два года.

Мнение и архитекторов, и жителей оказались схожи в двух направлениях — это увеличение количества зеленых насаждений и создание дополнительных функциональных спортивных зон. Пешеходные дорожки приведут в в соответствии с направлением главных путей и доступом к общественным пространствам. Горожане также захотели, чтобы в парке появились беговые дорожки.

В южной части Центрального парка планируется организовать прокат спортивного оборудования: велосипедов, самокатов, скейтбордов, а в восточной части — точечные места уличных кофеен и кафе. Также прозвучало предложение об укреплении и благоустройстве береговой линии пруда.

Жители не поддержали идею перенести существующие детские площадки со стороны жилого сектора ближе к эстраде — месту проведения праздничных мероприятий. Молодые мамы обосновали это тем, что привыкли к нынешнему расположению игровых элементов, и попросили оставить все без изменений.

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«Парк — это прежде всего деревья. Необходимо сохранить максимальное количество зеленых насаждений и посадить новые», — убеждена участница обсуждения Татьяна Королева.

Дополнительно озеленить территорию Центрального парка планируют и архитекторы. Однако для начала необходимо избавиться от гнилых и сухостойных деревьев, которые не выполняют своей главной функции — преобразования углекислого газа в кислород. На месте сухостоев будут высажены клены и липы.

Директор по архитектуре и градостроительству ООО «Межрегионстрой» Алексей Воробьев подчеркнул, что самое главное — связать воедино мнения жителей с общепринятыми представлениями о парке, что создаст его индивидуальность.

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«У нас сторонний взгляд на ситуацию, а жители знают ее изнутри и лучше чувствуют нерв. Общая картина пожеланий ясна и зафиксирована, нам предстоит систематизировать услышанное и отразить в концепции развития общественного пространства. Постараемся учесть и внести в документ все, что не противоречит законодательству и нормативам», — пообещал директор по архитектуре и градостроительству «Межрегионстроя».

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Ранее в парке уложили новые тротуары, так как старая плитка требовала замены, и установили дополнительные опоры освещения. В октябре в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье» в Центральном парке городского округа Реутов были открыты игровая детская площадка, а также новый современный скейтпарк.

1 декабря в городском парке состоится праздник «Встреча зимы». Начало в 17:00. Жителей и гостей Реутова ждут игры, конкурсы, выступление артистов, а также торжественное зажжение новогодней иллюминации и фейерверк.

Началась подготовка к заливке катка в Центральном парке площадью 630 квадратных метров по программе губернатора «Зима в Подмосковье». На улицах, во дворах и парках городского округа установят 21 елку и зальют десять катков.