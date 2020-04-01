За дезинфекцией подъездов в Подмосковье начали следить по камерам

В Подмосковье ежедневно дезинфицируют подъезды. Офисы управляющих компаний перешли на удаленку, поэтому работу уборщиков проверяют по камерам.

Уборщики подъездов сейчас напоминают космонавтов. Полиэтиленовый скафандр, медицинская маска, очки, перчатки и бахилы. Вместо ведра и тряпки — баллон с распылителем. В нем хлорсодержащий раствор, который убивает все: вирусы, микробы и бактерии.

«С 16 марта все управляющие компании по поручению губернатора Московской области перестроились в своей работе и стали обрабатывать ежедневно первые этажи всех многоквартирных домов с дезинфицирующими средствами», — уточнила Юлия Смирнова, начальник управления ЖКХ г. о. Балашиха.

Бесконтактная дезинфекция начинается с уличной двери, особое внимание на детали: ручку, домофон. И так шаг за шагом. Почтовые ящики, кнопки лифта. В общем, обрабатывают все, до чего дотрагиваются жители и не только. Дезинфицируют и полы, и стены, и потолки. Одного баллона в среднем хватает на два подъезда.

С 30 марта сотрудники управляющей компании работают дистанционно. Тем не менее они все так же пристально следят за дезинфекцией благодаря системе видеонаблюдения.

«Я увеличиваю картинку и вижу, что у нас в первом подъезде дома номер 2 проводится дезинфекция. Все прекрасно видно, как человек обрабатывает», — сказал Николай Гудзенко, генеральный директор УК «Бисерово Сервис».

А с 23 марта управляющие компании отчитываются и перед Госжилинспекцией Московской области. В специальное мобильное приложение они загружают несколько фотографий, на которых видно, как работник осуществляет дезинфекцию. Кроме того, обязательна и подпись в графике, который вывешен в подъезде.

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