Новогодний свет. За бесперебойной подачей электричества в праздники следили сотни бригад

В новогодние праздники в московском регионе дежурили 443 бригады энергетиков. Как устраняли неполадки с электроснабжением в Москве и области — расскажет телеканал «360».

Авто с мигалками появляется в одном из столичных дворов. Пугать здесь некого — народ еще не вошел в рабочий ритм. В отличие от этой бригады. Задача инженеров — проверить местную подстанцию и найти неполадки. Когда повреждается основной кабель, свет лишь моргает. При возникновении технарушений включается резервное электроснабжение. Как же это произошло?

«Либо старая изоляция была у кабеля, либо кто-то надавил на него, передавил. Потому что город строится, город большой, а кабели наши низкого, неглубокого заложения. Поэтому мы всех жителей просим: ребята, не закапывайте кустики рядом с домом, потому что там есть кабель. Вы можете его найти нечаянно», — сказала Виктория Востросаблина, главный инженер Московских кабельных сетей.

Теперь отмотаем время немного назад и перенесемся в диспетчерскую. Сюда по телемеханике и передался сигнал об отключении питания. В конкретном случае ослабилась схема электроснабжения целого квартала. Задача диспетчеров — моментально вычислить расположение объекта. Перед их глазами необходимая первичная информация: адрес, класс напряжения. Один телефонный звонок, и те самые люди в форме уже скоро появятся на месте.

По данному адресу никто не пострадал, но перебои электричества ощутимы.

Источник фото: телеканал «360»

«Абоненты чувствуют пропажу напряжения. Моргает свет — то есть падение, посадка напряжения», — сказал Дмитрий Станев, старший диспетчер филиала «Россети Московский регион».

В новогодние праздники перебои с электричеством устраняли почти 500 бригад по всему региону. Если что-то и случается, то энергетики оперативно подают электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты. А с помощью эхолота — те самые повреждения обнаруживаются.

Серьезные последствия — когда выгорают подстанции, коллекторы — уже давно не допускаются. Износ оборудования контролируют и регулярно проводят централизованный ремонт. Так что раскрываем карты: эта история одного московского двора — не что иное, как учебная аварийная ситуация.