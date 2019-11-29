Улучшить качество воды для 1,5 млн жителей. За 5 лет в МО построили и обновили более 300 ВЗУ

В Подмосковье за пять лет построено и модернизировано более 300 объектов водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

17 объектов водоснабжения введено в эксплуатацию с начала 2019 года на территории Подмосковья, качество водоснабжения улучшилось у более 20 тысяч жителей. До конца текущего года по губернаторской программе «Чистая вода» откроется еще 20 водозаборных узлов. В общей сложности это позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч жителей Московской области.

В этом году объекты водоснабжения откроются во Власихе, Егорьевске, Озерах, Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Чехове и Можайском округе.

Исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский напомнил, что губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в регионе с 2014 года. По его словам, за 5 лет в Подмосковье построено и модернизировано более 300 водозаборных узлов, что позволило улучшить качество водоснабжения более 1,5 миллиона жителей.

«Уровень обеспеченности жителей питьевой водой нормативного качества уже доведен до 94%, при том, что еще в начале 2014 года он составлял лишь 83%», — отметил Антон Велиховский.

Качество питьевой воды находится на постоянном контроле Центра управления регионом Московской области.

И.о. главы МинЖКХ региона подчеркнул, что сейчас все крупные города Подмосковья обеспечены чистой питьевой водой, а количество обращений в ЦУР с жалобами на качество питьевой воды снизилось практически до нуля.

«Поэтому в 2019 году основной акцент в программе „Чистая вода“ был сделан на строительстве и модернизации ВЗУ в небольших населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек. В следующем году реализация программы будет продолжена», — пообещал Антон Велиховский.