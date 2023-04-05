Подмосковье 05 апреля 2023, 16:38 Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья ответили на 121 обращение жителей в соцсетях с начала года Главгосстройнадзор МО

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Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья ответили на 121 обращение жителей в соцсетях с начала этого года. Среди них был 51 вопрос по теме долевого строительства. Остальные касались содержания стройплощадок и сроков завершения работ.

По каждому обращению жители получили подробные ответы, а в некоторых случаях сотрудники ведомства провели проверки.

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«С начала года в Московской области из Единого реестра проблемных объектов уже исключено 29 объектов. Активно достраиваются многоквартирные дома в Балашихе, Подольске, Одинцове. Сейчас в ЕРПО остается 328 объектов», - добавил глава ведомства Артур Гарибян.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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