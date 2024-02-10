Подмосковье 10 февраля 2024, 14:07 XIII Международный фестиваль «Театральные ассамблеи» открылся в Балашихе Источник фото: Елизавета Приймак

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Открытие XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошло в Балашихе. По традиции он продлится до марта.

По словам организатора театрального события Ирины Григорян, фестиваль уникален именно своей структурой, ведь в нем три этапа для участников разных возрастов.

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«В первом этапе — „Алые паруса“ — соревнуются дети. Во втором — „Поделись своими крыльями“ — студенты, а в третьем этапе „Театр в театре“ принимают участие профессионалы», — рассказала Григорян.

Артем Косенков — руководитель двух участвующих коллективов: хора военно-патриотической песни «Катюша» и хора мальчиков и юношей ЦЭиМХИ «Пионерия» имени Струве отметил, что его воспитанники участвуют в этом конкурсе впервые, но стараются не волноваться.

Цель фестиваля — распространение культурных ценностей и развития интереса к российскому театру у жителей Подмосковья.

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