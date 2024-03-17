Подмосковье 17 марта 2024, 16:23 XIII фольклорный фестиваль провели в коррекционной школе Лобни Медиасток.рф

Читать 360tv в

В школе и культурном центре «Музей под небом» прошел XIII ежегодный фольклорный фестиваль. В этот раз организаторы подготовили для детей различные развлечения, включая игры, мастер-классы и традиционные угощения.

Школьники продемонстрировали свои творческие способности, представив работы, созданные под руководством отца Дмитрия. Эти произведения уже заслужили признание и выставляются в разных городах России. Дмитрий Котов, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина и опытный художник, уже более 50 лет работает с детьми. Его мечта — украсить весь город работами своих учеников.

Реклама

Школа и культурный центр «Музей под небом», расположенные у озера Киово в здании бывшей автошколы, благодаря усилиям педагогов, родителей и местной администрации превратились в пространство для творчества и обучения. Здесь, рядом с церковью Спаса Нерукотворного Образа, отец Дмитрий не только обучает детей мозаичной технике, но и воспитывает в них любовь к народной культуре и традициям, показывая, что каждый может стать художником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у всех избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».