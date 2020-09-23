На выставке продуктов питания WorldFood Moscow Подмосковье представили 6 городов

Участников международной выставки продуктов питания WorldFood Moscow приветствовал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Он подчеркнул, что пищевая отрасль для региона является одним из приоритетных направлений развития.

Об этом он сообщил на заседании Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, и Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве Российской Федерации.

Разин сообщил, что рад приветствовать на территории Подмосковья дорогих гостей. Он пожелал им успешных сделок, плодотворной работы и результативных встреч. Министр подчеркнул, что Московская область стала в стране лидером по числу предприятий пищевой промышленности. Подмосковье занимает заметные позиции и на экспортных рынках.

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«В этом году из Подмосковья будет экспортировано готовых пищевых продуктов почти на миллиард долларов, речь идет об экспорте мяса, молока, кондитерских изделий. Поэтому мы открыты к новым сотрудничествам, новым партнерским взаимоотношениям и готовы оказывать всяческое содействие со стороны правительства региона, чтобы вы чувствовали себя надежно, комфортно и развивали свой бизнес», — сказал Андрей Разин.

Московскую область на выставке продуктов питания в этом году представляли производители из Красногорска, Лобни, Щелкова, Коломенского, Химок и Долгопрудного.