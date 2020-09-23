На выставке продуктов питания WorldFood Moscow Подмосковье представили 6 городов
Об этом он сообщил на заседании Клуба руководителей торгово-экономических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, и Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве Российской Федерации.
Разин сообщил, что рад приветствовать на территории Подмосковья дорогих гостей. Он пожелал им успешных сделок, плодотворной работы и результативных встреч. Министр подчеркнул, что Московская область стала в стране лидером по числу предприятий пищевой промышленности. Подмосковье занимает заметные позиции и на экспортных рынках.
«В этом году из Подмосковья будет экспортировано готовых пищевых продуктов почти на миллиард долларов, речь идет об экспорте мяса, молока, кондитерских изделий. Поэтому мы открыты к новым сотрудничествам, новым партнерским взаимоотношениям и готовы оказывать всяческое содействие со стороны правительства региона, чтобы вы чувствовали себя надежно, комфортно и развивали свой бизнес», — сказал Андрей Разин.
Московскую область на выставке продуктов питания в этом году представляли производители из Красногорска, Лобни, Щелкова, Коломенского, Химок и Долгопрудного.