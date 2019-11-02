Wi-Fi, USB-розетки и комфортные вагоны. Что ждет пассажиров МЦД

С одного конца Подмосковья в другой — в комфортных креслах, со всеми удобствами и без пересадок. Интервал между поездами — всего 5-6 минут в часы пик. Дождались! В ноябре запустят первые две ветки наземного метро — Московских центральных диаметров. Как обычная поездка превратится в комфортное путешествие - телеканал «360» узнал у Александра Лошманова, заместителя генерального директора АО «Трансмашхолдинг» по развитию пассажирского транспорта.

— Целое событие для жителей региона — в ноябре начнут работу первые два диаметра — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. И «летать» по ним будет уже знакомая многим горожанам «птица» — «Иволга». Этот современный поезд уже возит пассажиров на некоторых направлениях Московской железной дороги. Какие приходят отзывы от пассажиров?

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— «Иволга» полностью отвечает запросам современных горожан и высоким требованиям комфорта, безопасности, эстетики, которые предъявляются к современному пассажирскому транспорту. Сегодня мы получаем большое количество положительных отзывов. Пассажирам нравятся и дизайнерские решения, и потребительские дополнительные элементы в интерьере поезда. Эти опросы проводили наши маркетологи, маркетологи компании-перевозчика и независимые специалисты. И во всех исследованиях отражены высокие оценки.

— Итак, давайте конкретно про удобства — что же такое комфортный городской электропоезд? Именно так называют «Иволгу». Хотелось бы узнать, в чем этот комфорт проявляется?

— В «Иволге» целый ряд технических решений для удобства пассажиров. Это широкие дверные проемы, которые позволяют пассажирам удобно и быстро входить и выходить из электропоезда. Это комфортные широкие кресла, специально спроектированные для комфортной поездки по городу. Еще одним важным элементом является наличие большого количества USB-розеток. Они установлены в каждом кресле. Кроме того, они есть в зоне посадки-высадки — около входных дверей.

Источник фото: Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг»

— А что насчет освещения в салоне?

Наша современная система микроклимата контролирует содержание кислорода и, при необходимости, добавляет свежий воздух. При этом весь воздух в вагоне обеззараживается также специальной системой — она убивает порядка 99,9% бактерий. Это очень важно в осенне-зимний период, особенно для пассажиров с детьми. Для них мы также предусмотрели специальные условия — это широкие двери и проходы без межвагонных перегородок, специальные места для крепления — все это позволяет родителям с колясками комфортно перемещаться по электропоезду и ехать в нем.

— А что можно сказать про системы безопасности в «Иволге»? Насколько просто и быстро можно связаться с машинистом и, есть ли, к примеру, камеры наблюдения?

- В «Иволге» есть пассивные системы безопасности — это аварийная крэш-система и специальные устройства, которые позволяют, в случае столкновения с препятствием, сохранить жизнь и здоровье пассажирам. Есть комплексная система видеонаблюдения внутри салона и снаружи поезда. Также предусмотрена возможность наблюдать за тем, что происходит в электропоезде из ситуационного центра.

Источник фото: Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг»

— Следующий вопрос очень жизненный. А что с удобствами в туалетных комнатах? Насколько там всё оборудовано — удобно ли руки помыть, высушить, есть ли сушилки?

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— Туалетный комплекс очень современный, мы сделали его touch free. Нет необходимости дотрагиваться ни до чего: поднесли руки — вода, мыло, сушка — все работает на сенсорах. Также мы установили пеленальный столик. Да и, вообще, само помещение получилось достаточно большим и эстетичным.

— А что на счет Wi-Fi?

- Wi-fi, конечно, есть, это современное требование практически для всех видов транспорта и, соответственно, высокоскоростной Wi-Fi есть и в наших электропоездах.

— Можно сказать, что «Иволга» — это настоящая революция на пригородных маршрутах, все продумано, везде технологии. А, если сравнивать с пригородными поездами в крупных мегаполисах мира, «Иволга» по комфорту и оснащению занимает достойное место?

— Мы следим за всеми тенденциями в мировом пассажирском машиностроении. Мы привлекли к работе над «Иволгой» ведущие мировые дизайнерские агентства. Плюс ведущие конструкторы всего «Трансмашхолдинга» работали над этим проектом, поэтому в этих поездах реализованы самые современные достижения машиностроения, интерьера, дизайна. Можно с полной уверенностью сказать, что мы соответствуем мировым трендам, а в чем-то даже их опережаем.