Подмосковье 17 августа 2023, 14:32 Взрывотехники обезвредили самый крупный за этот год склад боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели из Подмосковья обезвредили самый большой в этом году склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили под деревней Матвейцево в Рузе.

Как рассказали в «Мособлпожспас», спасатели ликвидировали 176 боеприпасов и восемь взрывателей. По словам заместителя начальника отряда Дениса Савенкова, о находке в Систему-112 сообщили добровольцы отряда «Эхо войны», которые занимаются поисковыми работами.

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На месте вызова обнаружили 35 артиллерийских снарядов, 141 минометную мину и восемь взрывателей.

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