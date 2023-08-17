17 августа 2023, 14:32
Взрывотехники обезвредили самый крупный за этот год склад боеприпасов времен ВОВ в Подмосковье
Спасатели из Подмосковья обезвредили самый большой в этом году склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили под деревней Матвейцево в Рузе.
Как рассказали в «Мособлпожспас», спасатели ликвидировали 176 боеприпасов и восемь взрывателей. По словам заместителя начальника отряда Дениса Савенкова, о находке в Систему-112 сообщили добровольцы отряда «Эхо войны», которые занимаются поисковыми работами.
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На месте вызова обнаружили 35 артиллерийских снарядов, 141 минометную мину и восемь взрывателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
Руза
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