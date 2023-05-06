Подмосковье 06 мая 2023, 12:35 Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили мины времен ВОВ в Волоколамске и Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в Сергиевом Посаде и Волоколамске.

«По прибытии к месту обнаружения первого боеприпаса — в лесной массив, расположенный в семи километрах от деревни Акулово Волоколамского городского округа, спасатели установили, что найденный взрывоопасный предмет представляет собой 81-миллиметровую минометную мину», — сообщил замначальника отряда Денис Совенков.

По его словам, другой боеприпас нашли в районе деревни Топорково. Им оказалась 122-миллиметровая мина. Оба боеприпаса обезвредили.

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