05 мая 2023, 12:28
Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпасы времен ВОВ в Дмитрове и Мытищах
Специалисты группы проведения взрывотехнических работ поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Их нашли в Дмитрове и Мытищах.
«В деревне Сухарево городского округа Мытищи боеприпас был обнаружен в воде на берегу реки Учи. Прибывшие на место спасатели установили, что взрывоопасный предмет представляет собой 122-миллиметровый артиллерийский снаряд», — рассказал замначальника отряда Денис Совенков.
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По его словам, в Дмитрове житель деревни Поздняково во время работы на участке откопал ручную гранату времен ВОВ. Все боеприпасы успешно обезвредили.
«Взрывоопасные предметы, обнаруженные подмосковными жителями в текущем году, представляли собой 14 артиллерийских снарядов, 10 минометных мин, четыре ручные гранаты и две авиационные бомбы», — заключил Совенков.
Таким образом, с начала года в регионе нашли и обезвредили 30 боеприпасов.
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