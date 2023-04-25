Подмосковье 25 апреля 2023, 02:36 Специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Клину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Саперы «Мособлпожспаса» нейтрализовали взрывоопасный снаряд вблизи деревни Егорьевское. О находке сообщил в службу экстренных вызовов «Система-112» местный житель.

По словам заместителя начальника поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса» Дениса Совенкова, специалисты идентифицировали боеприпас как 85-миллиметровый артиллерийский выстрел времен ВОВ. С помощью специальной емкости спасатели перевезли снаряд на полигон и обезвредили согласно инструкции.

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«Работники 313-й пожарно-спасательной части ГКУ МО „Мособлпожспас“ обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения боеприпаса и до его ликвидации», — добавил Совенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить контроль за пожарной безопасностью в регионе.

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