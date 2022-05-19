За счет ухода импортных товаров и производителей российский рынок уже немного переформатировался. Для отечественного бизнеса наступила «фаза возможностей», рассказал «360» директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев на Российском интернет-форуме в Подмосковье.

«Очень большой сегмент освобождается для отечественных производителей, малого и среднего предпринимательства. Идет трехкратный-четырехкратный рост. Маркетплейсы позволяют достаточно просто зайти на рынок, получить доступ к большой клиентской воронке, где товар найдет потребителя», — отметил эксперт.

Основной вопрос, по его словам, состоит в том, насколько производитель готов удовлетворить спрос, насколько был зависим от зарубежных поставок, логистики. Ясно, что, если нет нужных товаров, клиенты идут к конкуренту, отметил Чеботарев.

«Но коллеги отмечают взрывной рост. А раз есть рост, значит, есть что в этот рост давать», — рассудил Чеботарев.

Он прокомментировал давний стереотип о том, что зарубежное производство всегда более качественное, чем российское.

«Статистики у меня нет, скажу о своем ближайшем круге: мои знакомые берут русское, потому что считают, что сети, которые уходят, поступают неправильно. Они спокойно работали, и это было их политическое решение. А отечественные товары зачастую не хуже и лучше зарубежных».

По словам Чеботарева, российские товары, в частности нефтехимия, «спокойно реализовываются по всему миру, довольно успешно вытесняя зарубежные».

Он усомнился в том, что ушедшим иностранным компаниям будет легко вернуться на российский рынок, поскольку он уже изменился, а потребитель — перестроился. Эксперт отметил, что все будет зависеть от спроса: если бренд вернется и у него будет потребитель, он останется на рынке, если нет — уйдет.

Россия активно поддерживает отечественный бизнес, напомнил Павел Чеботарев.

«И маленькие, и большие платформы, включая государственных игроков, готовы давать меры поддержки, и у каждого они свои. Минцифры, правительство России дают меры поддержки IT, и они, как мы видим, работают. Люди пользуются, возвращаются, с удовольствием входят в компании», — подчеркнул он.