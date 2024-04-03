Подмосковье 03 апреля 2024, 13:56 Взрослую поликлинику в поселке Заречье достроят к августу Главгосстройнадзор МО

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Взрослую поликлинику построят в рабочем поселке Заречье под Одинцовым. Она будет рассчитана на 300 посещений в смену и откроется в августе.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, площадь здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Там обустроят отделения терапии и диагностики, кабинеты теплолечения, стоматологии и другие. Прием будут вести специалисты по 10 направлениям. На первом этаже здания разместят кабинет неотложной помощи, процедурные и аптеку.

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На территории проведут озеленение и обустроят парковку на 27 мест.

Поликлинику строят на территории ЖК «Заречье Парк», где уде построили два жилых дома. В будущем там откроют школу и детский сад.

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