Взрослую поликлинику в Егорьевске отремонтируют в 2023 году | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Взрослую поликлинику в Егорьевске отремонтируют в 2023 году

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Капитальный ремонт продолжают во взрослой поликлинике № 3 Егорьевска. На работы выделили почти 500 миллионов рублей, их планируют завершить к концу 2023 года.

Рабочие уже завершают настил кровли, монтаж окон и замену коммуникаций. Главврач Николай Гонтюрев сообщил, что сейчас на объекте утепляют фасад и устанавливают входные двери.

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«На время работ прием пациентов взрослой поликлиники № 3 ведется в отделениях №№1 и 2», — рассказал он.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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