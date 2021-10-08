Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Протвине

Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершили в Протвине. К ней прикреплены около 25 тысяч жителей. Внутри обновили отделку, окна, двери, оборудование и сантехнику.

Взрослая поликлиника рассчитана на 740 посещений в смену. Это отметил Петр Латкин, главный врач больницы в Протвине.

Ремонт проводили поэтапно. Это позволило не приостанавливать оказание помощи Петр Латкин.

В поликлинике уже установили новое тяжелое оборудование. Например рентген-аппарат и флюорограф.

«Кроме того, дополнительным контрактом мы проводим замену лифтов», — добавил Латкин.

Капитальный ремонт позволил перераспределить здесь потоки пациентов и переместить детскую поликлинику на другой этаж, в уже отремонтированные помещения.

Записаться на прием можно через сайт госуслуг Подмосковья и по номеру 122. Также поможет инфомат, установленный в холле поликлиники.