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    08 октября 2021, 15:49

    Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Протвине

    Новое оборудование появилось во взрослой поликлинике в Протвине после ремонта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Капитальный ремонт взрослой поликлиники завершили в Протвине. К ней прикреплены около 25 тысяч жителей. Внутри обновили отделку, окна, двери, оборудование и сантехнику.

    Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Протвине | Изображение 1

    Взрослая поликлиника рассчитана на 740 посещений в смену. Это отметил Петр Латкин, главный врач больницы в Протвине.

    Ремонт проводили поэтапно. Это позволило не приостанавливать оказание помощи

    Петр Латкин.

    В поликлинике уже установили новое тяжелое оборудование. Например рентген-аппарат и флюорограф.

    Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Протвине | Изображение 2

    «Кроме того, дополнительным контрактом мы проводим замену лифтов», — добавил Латкин.

    Капитальный ремонт позволил перераспределить здесь потоки пациентов и переместить детскую поликлинику на другой этаж, в уже отремонтированные помещения.

    Взрослую поликлинику капитально отремонтировали в Протвине | Изображение 3

    Записаться на прием можно через сайт госуслуг Подмосковья и по номеру 122. Также поможет инфомат, установленный в холле поликлиники.