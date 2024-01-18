Подмосковье 18 января 2024, 14:39 Взрослую поликлинику капитально отремонтируют в Дмитрове Евгений Рой

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Капитальный ремонт взрослой поликлиники продолжается в Дмитрове. На данный момент строители завершили демонтажные работы в левой половине медучреждения.

«При поддержке губернатора мы впервые выполняем такой масштабный ремонт учреждений здравоохранения. В 2022 году мы привели в порядок шесть наших объектов», — уточнила заместитель главного врача Дмитровской больницы Марина Борисова.

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Она напомнила, что в 2023 году в государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» вошли три подразделения Дмитровской больницы — детское соматическое отделение и взрослая поликлиника в Дмитрове, а также поликлиническое отделение в поселке Горки-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главные новые медицинские центры региона в 2024 году.

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