Подмосковье 30 декабря 2022, 16:52 Взрослая поликлиника на 100 посещений открылась в Видном

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Взрослая поликлиника открылась в ЖК «Зеленые аллеи» в видном. Она рассчитана на 100 посещений в смену.

«Новая поликлиника расположена в жилом комплексе „Зеленые аллеи“. Она будет обслуживать более 10 тысяч взрослых. Прием пациентов начнется с 31 декабря», — сообщил главный врач Видновской РКБ Бутай Бутаев.

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Пациентов будут принимать врачи-терапевты, а также узкопрофильные специалисты. На базе подразделения начинают работу дневной стационар по профилю «терапия», кабинет ЭКГ и физиотерапии. Кроме того, доступная среда создана и для маломобильных пациентов.

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