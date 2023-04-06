06 апреля 2023, 12:52
Взявшие детей-сирот из Донбасса приемные семьи из Подмосковья смогут получить дополнительную выплату
Приемные родители из Подмосковья, которые взяли на воспитание детей из Запорожской и Херсонской областей смогут получить дополнительную меру поддержки. Об этом сообщили в Мособлдуме.
Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, Подмосковье стало первым регионом в стране, принявшим сирот из Донбасса. Для приемных семей предусмотрели ежемесячную выплату.
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«Сейчас важно привести законодательство Московской области в соответствие с федеральным и дополнить список территорий Запорожской и Херсонской областью», — сказал он.
Для родителей, взявших в семью детей старше трех лет, полагается поддержка в размере 5394 рублей. Младше трех лет — 8395 рублей. А те, кто приютил сирот третьей и четвертой групп здоровья, получат выплату 19140 рублей.
Также семьи получают ежемесячные пособия из бюджета Подмосковья, компенсацию платы за проезд и стипендии губернатора. Кроме того, родители могут получить вознаграждение за воспитание ребенка и ежегодную компенсацию стоимости путевок или материальную помощь.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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