Важное 04 июля 2023, 16:43 Андрей Воробьев поблагодарил силовой блок Подмосковья за оперативную работу в период КТО

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Правоохранители Подмосковья выполнили все задачи для безопасности региона в объявленный 24 июня период КТО, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил профильные службы — в первую очередь ФСБ и МВД — за оперативное взаимодействие.

Глава Подмосковья провел совещание с силовиками, подчеркнув их профессиональную работу в условиях контртеррористической операции.

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По словам Воробьева, и городские округа, и правоохранительный блок приложили все усилия, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Я хотел бы поблагодарить весь правоохранительный блок за взаимодействие в рамках КТО. Прежде всего, это ФСБ и МВД. Это было очень ответственное время.

Вместе с тем он поблагодарил подмосковную службу ГИБДД за оперативную и налаженную совместную работу.

«Вчера мы поздравляли Госавтоинспекцию с профессиональным праздником. Здесь хочется выделить главное — наше партнерство в части снижения травматизма и аварийности на дорогах», — сказал Андрей Воробьев.

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