26 апреля 2023, 13:31
Взаимодействие Системы-112 и Комлесхоза ускорило время реагирования на происшествия в Подмосковье
Комлесхоз Подмосковья и Система-112 наладили информационное взаимодействие, которое позволило ускорить время реагирования на происшествия. К системе подключены все лесничества региона.
Операторы службы спасения в автоматическом режиме передают информацию о происшествиях в лесах Подмосковья. К подобным вызовам относятся: поиск заблудившихся, возгорания, обнаружение мусора, незаконная рубка леса и многое другое.
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С начала года Система-112 передала почти 33 тысячи обращений, адресованных Комлесхозу. Обычно наибольшее количество обращений поступает в летне-осенний период. В это время устанавливается теплая сухая погода, а также начинается сезон сбора грибов.
Жителям Подмосковья напоминают, что при происшествиях в лесу следует звонить по номеру «112». Оператор скоординирует действия заявителя, а также соединит с необходимой службой и ближайшим подразделением.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к летнему сезону в регионе. Он подчеркнул, что с наступлением тепла в Подмосковье открывают сезоны фестивалей и выставок под открытым небом. Все культурные события, проходящие в регионе, организуют по проекту «Лето в Подмосковье».
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