Вызывать скорую помощь в Подмосковье стали в 2 раза чаще обычного

В Подмосковье увеличилась нагрузка на скорую помощь. Сейчас количество вызовов выросло в два раза по сравнению со временем без коронавируса. В регионе закупают и выводят на работу новые неотложки. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Порядка 10-11 тысяч вызовов поступает в скорую помощь Подмосковья каждый день, поэтому в регионе закупают новые автомобили неотложной помощи.

«Сейчас тот случай, когда машин скорой помощи много не бывает. Мы усиливались весь этот год по количеству машин и сейчас продолжаем их покупать. Но ввели еще порядка 300 неотложек», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что есть машины, полностью оборудованные для оказания помощи, а есть легковые автомобили для мобильности врачей.

«Эффективность работы растет в разы. Поэтому усиливаем и количество машин скорой помощи, и привлекаем неотложки», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев уточнил, что главы округов должны оказывать максимальное содействие в поиске дополнительных автомобилей и водителей.

Помимо покупки машин скорой помощи, в Подмосковье разворачивают места для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе свободно порядка 30% коек, новые появляются каждый день. К 1 ноября их будет 15 тысяч.