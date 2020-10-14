Вызывать скорую помощь в Подмосковье стали в 2 раза чаще обычного
Порядка 10-11 тысяч вызовов поступает в скорую помощь Подмосковья каждый день, поэтому в регионе закупают новые автомобили неотложной помощи.
«Сейчас тот случай, когда машин скорой помощи много не бывает. Мы усиливались весь этот год по количеству машин и сейчас продолжаем их покупать. Но ввели еще порядка 300 неотложек», — сказал Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что есть машины, полностью оборудованные для оказания помощи, а есть легковые автомобили для мобильности врачей.
«Эффективность работы растет в разы. Поэтому усиливаем и количество машин скорой помощи, и привлекаем неотложки», — подчеркнул глава региона.
Андрей Воробьев уточнил, что главы округов должны оказывать максимальное содействие в поиске дополнительных автомобилей и водителей.
Помимо покупки машин скорой помощи, в Подмосковье разворачивают места для пациентов с COVID-19. Сейчас в регионе свободно порядка 30% коек, новые появляются каждый день. К 1 ноября их будет 15 тысяч.