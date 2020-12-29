Жители Подмосковья смогут вызвать врача на дом через мобильное приложение «112»
Для вызова врача потребуется сделать всего несколько шагов. В первую очередь скачать бесплатное приложение через AppStore или Google Play.
Затем нужно ввести номер медицинского полиса. Следующие этапы — выбор поликлиники, указание контактных данных и своего адреса.
Кроме того, жители региона смогут отслеживать статус заявки онлайн. Это отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона
Она добавила, что в Московской области такое приложение для вызова врача на дом внедрили в качестве дополнения к работе кол-центра и портала госуслуг.
Ранее Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году. С зимы регион перевел в онлайн 30 государственных услуг, а еще 60 оптимизировал — сделал проще и удобнее.