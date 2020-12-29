Жители Подмосковья смогут вызвать врача на дом через мобильное приложение «112»

Для вызова врача потребуется сделать всего несколько шагов. В первую очередь скачать бесплатное приложение через AppStore или Google Play.

Затем нужно ввести номер медицинского полиса. Следующие этапы — выбор поликлиники, указание контактных данных и своего адреса.

Кроме того, жители региона смогут отслеживать статус заявки онлайн. Это отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что в Московской области такое приложение для вызова врача на дом внедрили в качестве дополнения к работе кол-центра и портала госуслуг.

Ранее Подмосковье подвело итоги внедрения умных технологий в 2020 году. С зимы регион перевел в онлайн 30 государственных услуг, а еще 60 оптимизировал — сделал проще и удобнее.